Politsei päästis elektrišokirelva kasutades kolme inimese elu

Elektrišokirelva võib korrakaitseseaduse järgi kasutada tulirelva alternatiivina kõrgendatud ohu korral ehk juhul, kui ohus on inimese elu. Politsei on teinud ettepaneku ja neid võimalusi on siseministeeriumis arutatud, et elektrišokirelva kasutamine võiks olla võimalik ka olulise ohu korral ehk juhul, kui inimese elu pole ohus, kuid ohus on tema tervis. See muudaks elektrišokirelva samaväärseks gaasipihusti ja teleskoopnuiaga.

«Võrreldes gaasipihustiga, mis võib inimesele tekitada mitu päeva kestvaid nägemis- ja hingamisraskusi, või teleskoopnuiaga, mis võib inimesel põhjustada palju kehavigastusi, on elektrišokirelva mõju väga lühiajaline, mistõttu oleks elektrišokirelva laiema kasutuse võimaldamine teatud olukordades palju tulemuslikum ja põhjustaks inimesele vähem kannatusi,» rääkis Saarits. Elektrišokirelva kasutamine samadel alustel füüsilise jõu, gaasi või nuiaga on lubatud näiteks Soomes ja Leedus.

«Elektrišokirelva eeliseks on ka asjaolu, et selle kasutamisel luuakse logifail ning kogu tegevus jäädvustatakse nii helis kui ka pildis. See tagab väga hea järelevalve relva kasutamise üle ning võime kinnitada, et elektrišokirelva ei kasutata liiga kergekäeliselt ega ilma seadusliku aluseta,» ütles Saarits.