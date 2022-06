Nädalavahetusel peetakse Võrumaal kahte populaarset laata

Maarahva laadal on aukohal käsitöö ja talunike toodetu, samas leiab sealt ka muud kraami. Läbi aastate on rohkelt inimesi kohale toonud kauplemisele vaheldust pakkuv mitmekülgne kultuuriprogramm koos esinemistega, lahutamatuks osaks on näiteks aasta Eesti Rammumees ja Rammunaine väljaselgitamine ning köievedu ja -tõukamine Puisa jõel.