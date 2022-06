Tõrva valla kaasavast eelarvest saab raha kolm projekti

147 häälega saavutas kindlalt esimese koha Ritsu plaanitav külakiik, millele eraldatakse vastavalt ettepanekus esitatud hinnapakkumisele 5500 eurot. Teisele kohale jõudis 101 hääle toel Riidaja mõisa häärberi küttesüsteem. Ettepanekut analüüsides selgus, et ideena pakutud küttesüsteemi rajamiseks on vaja teostada eeltöid projekteerimise näol. Seeläbi otsustas komisjon selles taotlusvoorus korraldada Riidaja mõisa häärberi renoveerimise projekteerimistööd, et saaks tulevikus ehitustööd ellu viia. Projekteerimistöödeks eraldatakse kaasava eelarve vahenditest 12 000 eurot. Kolmandale kohale tuli 90 häälega liikumis- ja puhkeväljak Hummulisse, mille rajamiseks suunatakse ülejäänud 12 500 eurot.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann tänas kõiki ettepaneku esitajaid ja hääletajaid. «On suur rõõm, et kaasava eelarve vahendite osas kaasarääkijate arv on järjest tõusuteel – kui eelmisel aastal oli hääletajate arv 400 ringis, siis sel korral juba üle 600,» sõnas Ruusmann. «Samuti on hea meel, et kaasava eelarve vahendid jagunevad kolme erineva projekti vahel, mis asuvad erinevates valla piirkondades. Lisaks rahastuse saavate projektide otsesele kasule, on omaette väärtuseks kõik esitatud ettepanekud, sest need juhivad tähelepanu tõrvakate jaoks olulistele kitsaskohtadele ja soovidele.»