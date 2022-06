WRC Rally Estonia karikad tehakse mobiiltelefonide väärismetallist

Kuni juuni lõpuni on igaühel võimalus teha enda sahtlisse ruumi ja vana telefon tuua Circle K tankla kogumiskasti. Kogutud seadmetest kustutatakse esimese asjana kogu info ja alles seejärel alustatakse ümbertöötlemisega.

Telefonist eemaldatakse põhjaliku protsessi käigus kõik vähegi uuesti kasutatav ja see suundub uuele ringile, et mitte neid kaevandada maapõuest ja seeläbi säästa loodust.

Rally Estonia turundusjuht Camilla Themas: «Rally Estonia aina suurem fookus on keskkonnahoiul ja jätkusuutlikel lahendustel. Hübriidtehnoloogia on viinud rallimasinad juba sammu edasi ja kuigi Ringyga koos ellu kutsutud kampaania võib tunduda marginaalsena, siis igast väiksest sammust algab suur muutus. Võimalus luua WRC Rally Estonia võitjakarikad nõnda unikaalsel moel on üks väike samm. Järgmise sammu saame teha juba suurema ja ühel päeval mõtleme taaskasutamisest ning ringmajandusest juba täiesti uuel moel ja ka uuendatud elektroonika ostmine on saanud tavapäraseks.»

Kogumisaktsiooni eesmärk on kokku koguda ligi 5000 mobiiltelefoni ja hoida seeläbi kokku 11,32 tonni CO2, mis omakorda võrdub 2,4 sõiduauto aastase heitgaaside kogusega või 1,4 majapidamise aastase energiatarbimisega.

«Usun ja loodan, et kõikide fännide panuse korral on see igati tehtav ning kindlasti juhin ka tähelepanu, et kõikide taaskasutamis- ja rallisõprade vahel loosime iga nädal välja ka erinevaid auhindu! Märgilisel WRC 50. juubelihooajal annab taaskasutatud väärismetallidest loodud karikas eriti unikaalse tunnetuse ja lisaväärtuse,» märkis ta.