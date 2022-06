Tuul murdis puid ning puhus suureks lõkke

Kella 14.55 ajal andis vingugaasiandur Setomaa vallas Usinitsa külas märku vingugaasireostusest. Päästjad selgitasid, et ilmselt oli ving tuppa sattunud varem köetud ja liiga vara suletud pliidi siibri tõttu. Elanikule selgitati, et siibri sulgemise ajaks peab veenduma, et ahjus poleks põlevat süsi, sest muidu võib põlemisprotsessist eralduv ülimürgine, kuid lõhnatu ja nähtamatu vingugaas märkamatult tuppa imbuda. Elanikul oli raske uskuda, et vingugaas on lõhnatu ja selle tuppa imbumist on ilma vingugaasiandurita väga raske, kui mitte võimatu, märgata. Rohkem infot vingugaasi ohtude ja nende ennetamise kohta leiad www.vingugaas.ee.