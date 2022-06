Kanepi rahvatriatlonide sari tuleb taas.

Rahvatriatloni kolm võistlusrada on oma olemuselt väga erinevad. Kõllestes asuv rada on kõige tasasemal maastikul, aga toimub kõige esimesena, kus osavõtjate treenitus on juunis veel tagasihoidlik. Valgjärve rattarada on üks Eesti suurima kõrguste vahega triatloniradasid, kuid distantsi esimesel poolel on ainult laskumised, mis võimaldavad puhata enne Valgjärve mäkke ronimist. Varasemad võistlused on näidanud, et distants oli jõukohane kõigile ning palava ilmaga ei tekkinud võistlusraja läbimisel probleeme kellelgi. Koorastes rada on täies pikkuses kruusateedel ning sõidetav maastikurattaga.