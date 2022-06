Kagupiiri esimese etapi ehitustööd said valmis

2020. aastal sõlmisid PPA, AS Merko Ehitus Eesti ja AS GRK Infra kagupiiri taristu esimese etapi ehitustööde lepingu. Selle raames plaaniti aastaks 2023 välja ehitada 23,5 kilomeetrine piirilõik kolmikpunktist Luhamaani. Soodsad ilmaolud ja ehitustööde hea planeerimisoskus viis selleni, et esimese etapi ehitustööd said valmis aasta varem.

PPA piirivalveosakonna juht Egert Belitšev ütles, et esimese korralikult välja ehitatud piirilõigu valmimine on märgiline verstapost Eesti riigi ajaloos. «Elame ajal, kus piiriturvalisus on olulisem kui kunagi varem. Mullu ründas Valgevene meie naabreid, kasutades selleks tuhandeid migrante. Tänavu ei räägi me vähemast kui laiaulatuslikust sõjast Ukrainas ning Venemaa tegevustest ja ähvardustest, mis polnud mõnda aega tagasi veel mõeldavadki. Kõige toimuva taustal ei saa alahinnata, et just riigipiiri kaitsmisest saab laiemalt alguse kogu ülejäänud Eesti turvalisus,» märkis Belitšev.

«Tõsi, piir ei valva end ise, vaid see üksnes aitab piirivalvuritel toimuvaga kursis olla ja vahejuhtumitele reageerides aega võita. Seda märgilisem on, et kaasaegne piiri esimene etapp valmib piirivalve sajandal aastapäeval. See on kahtlemata võimas kingitus piirivalvuritele, kes on aastaid väga keerulistes oludes tööd teinud, aga sama suur kingitus kogu meie riigile,» lisas piirivalvejuht.

«Mitmekesised ja keerukad looduslikud olud on esitanud piiriehitusel insenertehniliselt ohtralt väljakutseid. Tööde valmimine tähtajast ligi aasta varem kinnitab lisaks soodsate ilmastikuolude toele ka väga head koostööd igakülgselt kaasa mõtleva tellijaga. Ehitusaja asjatundlik ja mõistliku ajareserviga planeerimine on võimaldanud teha töid kiires tempos ja tõhusalt,» sõnas Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov.

Kagupiiri esimese etapi ehitustööd kulgesid 23,5 kilomeetri pikkusel piirilõigul Võrumaal alates Eesti, Läti, Venemaa kolmikpunktist kuni Luhamaa piiripunktini. Kui ehituse alguses oli PPA eelarves nähtud piirilõigu ehituseks koos käibemaksuga ette kuni 20 miljonit eurot, kujunes lõplik maksumus ligi miljoni euro võrra väiksemaks.