Uuel nädalal annab president üle riiklikud teenetemärgid

Teenetemärgi saajate seas on ka tublisid inimesi, kes seotud Põlva-, Valga- või Võrumaaga.

Eesti Punase Risti teenetemärgi 4. klassi saab Mati Koch , kes on vabatahtlik päästja Võrumaal Antsla vallas Tsooru vabatahtlikus päästekomandos.

Samuti saab Eesti Punase Risti teenetemärgi 4. klassi meedik Agnes Aart. Erialalt on ta anestesioloog. Juba 23 aastat on ta Aart aga töötanud Võru serval asuva Lõuna-Eesti haigla ravijuhina. Aart on olnud vahepeal paralleelselt ravijuht ka Valga haiglas.