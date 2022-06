Meistrite päev toob Antslasse elava raamatukogu

Oma õdusatest pesadest tulevad välja kõik valla raamatukogud ning uudse sündmusena leiab aset «Elav raamatukogu».

Tegemist on rõõmsa perepäevaga, mis traditsiooniliselt loob võimaluse piirkonna meistritele tutvustada oma tooteid, pakutakse head toitu, kohalikku käsitööd, ilusaid elamusi ja mõnusat nokitsemist töötubades.

Meistrite päeva eelüritusena toimub täna elamusretk kohalike kirjameistrite radadel. Tegemist on retkega nii ajas kui ruumis, mis tutvustab Antsla kandist pärit kirja- ja kunstimeistreid, ütles retke ettevalmistaja, Antsla gümnaasiumi kirjandusõpetaja Anu Silm. Teekonnal saab osa nende loomingust ning nautida kaunis emakeeles kõlavaid proosakatkeid ja värsiridu. Aga saab kuulda ka põnevaid fakte ja muljeid kaugetest paikadest ning mõista nende mõju Antsla kandist pärit meistrite elule ja loomingule.

«Elavas raamatukogus» räägivad lugusid Mika Keränen, Vahur ja Liina Kersna, Marek Kahro ja Evi Tsirk.

«Toome Antslasse uudse formaadiga sündmuse – «Elav raamatukogu», kus huvilised saavad tutvuda niinimetatud elavate raamatutega, kelleks on põneva eluloo või taustaga moel või teisel Antsla kandiga seotud inimesed,» ütles korraldusmeeskonna liige Evelyn Tõniste. Valitud «raamatute» teemad julgustavad «lugejaid» enesearendamisele, oma juurte väärtustamisele, sallivusele ja hoolivusele. Õdusates lugemispesades saavad «elavad raamatud» rääkida oma lugu vabas ja positiivses dialoogis.»

Töötubasid jagub nii lastele, noortele kui täiskasvanutele. Saab joonistada, kirjutada, raamatuid meisterda ja raamatutest meistedada.

«Meistrite päeva korraldamine ideest teostuseni on paindlik protsess, nii näiteks sai algselt mõeldud loovkirjutamise töötoast hoopis räpi töötuba noortele,» sõnas Evelyn Tõniste. «Korraldamise teeb lihtsamaks see, et meil meeskonnas ei taheta tunnistada väljendit ei saa, ikka jõutakse lahenduseni, kuidas saaks. Nii mõtlesime mõne minutiga välja, kuidas kohandada raamatukauplustes populaarne «pimekohting raamatuga» kogukonnaüritusele sobivaks. Ise ka ootame igal aastal põnevusega, kuhu oma mõtetega välja jõuame ja kuidas päev korda läheb.»

Meistrite päeva korraldamisel teevad sel aastal koostööd kõik Antsla valla rahvaraamatukogud, Antsla valla kultuurikeskus ja Antsla valla noortekeskused. Projektirahaga toetab Antsla vald, kohaliku omaalgatuse programm ja Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp.