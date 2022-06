GALERII ⟩ Vastseliinas algas Maarahva laat

Esimest korda Maarahva laadale uudistama tulnud Vivian Viimne rääkis, et ootas paarikümne minutiga läbikäidavat laata, kuid sai kiiresti aru, et veedab Vastseliinas vähemalt pool päeva. «Sauna jaoks vast jõuab koju,» lisas ta naerdes.

Sillalt muruplatsil laiuvale laadasuminale vaadates ulatusid müügitelgid silmapiirini. Laada algusaastatest müümas käinud Vastseliina käsitööühingu eestvedaja Margit Olesk rääkis, et kuna üritus on viimasel paaril aastal koroonaviiruse tõttu ära jäänud, on sel aastal eriti mõnus tagasi olla.

Kui mõni minut pärast avapauku oli päikeseline Vastseliina laadalisi täis, olid müüjad ennast juba eelmisel õhtul sisse seadnud: «Aastaid ei ole juba reedel nii palju telke püsti pandud kui nüüd,» rääkis Vastseliina käsitööseltsi liige Terje Mägi.

Koroona on jälje jätnud

Maarahva laada peakorraldaja Ivar Traagel rääkis, et laadale registreerisid end peaaegu nelisada müüjat. Kauplejaid on igast Eesti nurgast, kuid ka Lätist, Leedust ja Soomest. Traagel tõdes, et eelmiste aastatega võrreldes on müüjaid tänavu umbes 10% vähem. «Koroona on jätnud oma jälje – need, kes ei tule, on läinud ära e-poodidesse ja internetti. Mõned traditsioonilised käijad on oma tegevuse ka lõpetanud.»

Peakorraldaja sõnas, et soovis püsti panna sellise laada, mis tagaks nii müüjatele kui ostjatele parima laadakogemuse. «99% meeskonnast on ju kõik meie kõrvalt – kohalikud patrioodid ja ettevõtjad.» Kuna korraldusmeeskond on ühte kasvanud, tehakse asja südamega. «Me peame uskuma sellesse, mida me teeme.»

Traagel rääkis, et kohalike silmis on laadast saanud justkui kokkusaamise koht. «Vanemad ütlevad, et lapsed tulevad aastas korra välismaalt siia. Kuna meie laat on enne jaanipäeva, püütakse kõik kooli ja pere kokkutulekud teha väga suures osas just selle laada ajal.»