Esimest korda maarahva laadale uudistama tulnud Vivian Viimne rääkis, et ootas paarikümne minutiga läbikäidavat laata, kuid sai kiiresti aru, et veedab Vastseliinas vähemalt pool päeva. «Sauna jaoks vast jõuab koju,» lisas ta naerdes.

Sillalt muruplatsil laiuvale laadasuminale vaadates ulatusid müügitelgid silmapiirini. Laada algusaastatest müümas käinud Vastseliina käsitööühingu eestvedaja Margit Olesk rääkis, et kuna üritus on viimasel paaril aastal koroonaviiruse tõttu ära jäänud, on sel aastal eriti mõnus tagasi olla.