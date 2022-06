Karilatsi muuseum kutsub välja Jaani kaema

Jaanipäev on eestlaste kalendrikombestikus erilisel kohal, sellega on seotud palju uskumusi, endeid, kombetalitusi ja tegevusi. «Teeme tiiru muuseumi hoonetes, otsime jaanipäeva märke loodusest ja järgime jaanirituaale. Eks ole ju muuseumi vanad hooned need õiged, kus kuulata lugusid jaaniöö imelistest juhtumistest, teha läbi toimetused, mida perenaine-peremees omal ajal jaanide eel kindlasti tegemata ei jätnud või panna kõrva taha nippe noortele tuleviku ennustamiseks-kindlustamiseks. Suvine pööripäev on uks ees ja siis läheb kõiki neid tarkusi tarvis. Kaasa võib võtta piknikukorvi ja nautida ringkäigu lõppedes Karilatsi kaunist loodust,» annab muuseum teada.