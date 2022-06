See oli kolme aasta eest suve lõpus.

Otepää lähedalt Päidla külast pärit kunstnik, nelja lapse ema Mariliin Kindsiko-Singh lükkas arstile minekut edasi. Pealegi läks sügis kiireks. Mõtles, et laseb jõulude ja aastavahetuse tempoka aja mööda – on see ju laatadel kunstimüügiks hea aeg – ning siis uue aasta algul puhkab ja kiikab tohtri manu.