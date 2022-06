Politsei otsib Võrus kadunud 55-aastast Jaanust

Politsei sai täna hommikul teate, et eilsest saati on kadunud 55-aastane mees, kes pidanuks Võru linnast bussiga Oravale oma koju sõitma, kuid sinna ta seni jõudnud ei ole. Lähedaste sõnul mees Võru linna ei tunne ning sõpru-tuttavaid tal seal ei ole. Mees oma terviseseisundi tõttu lähedaste sõnul iseseisvalt hakkama ei saa ning tema elu võib seetõttu ohtu sattuda. Mees kuuleb kehvasti ning tal on raskusi liikumisel. Telefoni tal kaasas ei ole.