Teet Kalmuse sõnul on Eesti saatnud Ukrainale abi õigel ajal.

Kui Põlvamaal Kanepis Erastvere järve äärses talus elavalt Teet Kalmuselt küsida, mida ta kirjutab, on tema vastus kindel: Facebooki-postitusi. Ukraina sõjast ülevaateid andvad raportid on tänaseks kogunud tuhandeid laike ja jagamisi. Kalmuse poja hinnangul on isast lausa kuulsus saanud.