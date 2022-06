Moopeedautod läbivad tänasest ülevaatuse

Tehnoülevaatuse kohustus on vajalik, et parandada mopeedautode tehnoseisukorda, veenduda nende korrasolekus ning ohutuses keskkonnale ja liiklusele. Eestis on registreeritud üle 2200 L6-kategooria sõiduki ehk mopeedauto, mille omanikke muudatus mõjutab.