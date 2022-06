Rita Ray siirdub suvetuurile

Artistinime Rita Ray taga on Põlvast pärit muusik Kristi Raias, kes tuntud oma võimsa heliloomingu ja liigutava hääle poolest. Muusikaga on ta tegelenud noorest east saati, lauldes kooris ning õppides Põlva muusikakoolis klaverit ja pop-džässlaulu. Tema muusikaõpingud said jätku Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis pop-džässlaulu erialal ning muusika- ja teatriakadeemias džässlaulu õppides.