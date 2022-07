PILTUUDIS ⟩ Lätis püsib kütuse hind üle 2 euro

Läti valitsus peatas alates 1. juulist ajutiselt biokomponendi lisamise nõude bensiini ja diisliküttesse. Prognoositi, et see otsus võiks kütuse jaehinda langetada umbes 10 senti liitri kohta. Ajutine biolisandi kaotamise võimalus kehtib Lätis kuni 2023. aasta lõpuni.

«Viimastel kuudel täheldatud kütusehinna tõus avaldab negatiivset mõju nii kodumajapidamistele kui ka ettevõtjatele, eelkõige veoettevõtjatele. Oleme nüüdseks kokku leppinud, et kõige kiirem oleks biokütuse nõude kaotamine kuni 2023. aasta lõpuni ja see on ka kõige tõhusam lahendus,» ütles Läti majandusminister Ilze Indriksone juuni keskel Läti rahvusringhäälingule, vahendas ERR.