Staarisaates osalenud muusik aitab Eesti lõppjaamas elu käima lükata

Kontserdil end 12-keelsel kitarril saatev Taavi Peterson (34) pole siin Setomaa valla päris serva peal läbisõidul esinemas. Õigupoolest ei saagi siit läbi sõita. See on lõppjaam. Tee saab otsa ning edasi paistavad Eesti ja siis Vene piiripostid. Taavi elab siin ja tema tänane ülesastumine on niisiis kodupublikule, mis paneb artistile alati lisapinge peale.