Rally Estonial peab korda rekordarv rajajulgestajaid

Tegemist on MM-i hooaja seitsmenda etapiga. Kui eelmine aasta pidid korraldajad arvestama karmide koroonapiirangutega, siis täna töötab Rally Estonia meeskond usus ja lootuses, et 2022. aasta võistlus saaks taas toimuda normaalsetes tingimustes ja suurepärast võistluselamust pakkudes.

Korraldajad on pealtvaatajatele loonud üle 70 erineva vaatamisala, mis on jagatud kolme erinevasse kategooriasse – Arena, Area ja Spot.

«Kuna rahvast on tulemas väga palju ning kiiruskatsetel mitu võistluse jälgimise ala, on G4S komplekteerinud enam kui 400-liikmelise meeskonna. Meie ülesanne on rallisõitjate ja tuhandete pealtvaatajate ohutuse tagamine,» ütles Rally Estonia suurima turvapartneri G4Si turvajuht Kristjan Saarik.