VIDEOLUGU ⟩ Valga tellib tänavale uue näo

«Vabaduse tänav on Valga vanim äritänav. See tekkis ühendamaks raudteejaama endise linnasüdamega,» rääkis Valga vallavalitsuse välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt. «Kogu hoonestus on pärit sellest ajast, umbes 20. sajandi algusest. Hoonete esimesed korrused avanevad kõik tänavale, mis annab väga hea eelduse äritegevuse tekkeks. Paraku praegune ruumiline lahendus äritegevust ei toeta, lisaks ei ole inimestel siin hea olla.»