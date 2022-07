GALERII ⟩ Moostes kerib tuure Elohelü

«16 aastat tagasi sai siinsamas rõdul esimest korda välja kuulutatud Mooste Elohelü. Koos Põlvaga on see aga juba 23. festival,» andis mõisahärra teada, tänades kõiki, kes on aidanud seda pidu pidada. «Mõis on kaheks päevaks antud laulu ja tantsu jaoks, tööd sellel ajal ei tehta,» toonitas Needo.