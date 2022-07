Kolmapäeval hõljub üle Räpina Rootsi hõngu

Meelika Hainsoo on rahvalaulude esitaja ja õpetaja. Samuti mängib ta rahvapärast viiulit ning hiiu kannelt. Pärimusmuusika sees on ta olnud varasest lapsepõlvest peale, olles Lõuna-Eesti metsatalus oma kandlemängijast vanaisa tänulikuks kuulajaks. Sellest ajast pärit mälupildid muusikast ja maailmast ongi inspireerinud teda tegelema pärimusmuusika, eelkõige rahvalaulude tundmaõppimise ja esitamisega. Meelikat paeluvad võrdselt nii arhailised regilaulud kui uuemad lugulaulud, tema eriline armastus ja tähelepanu kuulub aga laulumängudele.

Sofia Joons Gylling on laulev pärimusmuusik, viiul ühes ja hiiu kannel teises käes. Ta on olnud tegevmuusik ja õpetanud pärimusmuusikat juba 1990ndate algusest ja sügisest 2019 on ta etnomusikoloogia doktorant Åbo Akadeemias, mis on rootsi õppekeelega ülikool Soomes. Seal uurib ta eestirootslusi erinevates rannarootsi aladelt ja saartelt pärit laulurepertuaarides.