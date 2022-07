Kanepilased jätkavad osalt juba võidetud metsalahingut

Kanepi vallavanema MIkk Järve väitel on RMK eesmärk kujundada Jõksi järve äärde sisuliselt parkmets.

Kuigi riigimetsa majandamise keskus (RMK) plaanib niigi jätkata Kanepi külje all asuva Jõksi järve äärse Ritsike palo majandamist puhke- ja parkmetsa põhimõtetest lähtudes, on MTÜ Päästame Eesti Metsad ja kohalik ettevõtja Tiit Põder alustanud kohtuteed, et raied peatada.