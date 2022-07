Laupäeval tuleb kuni 27 kraadi sooja

Öösel on Lääne-Eestis pilves selgimistega, Ida-Eestis vähese pilvisusega ilm. Saartelt levib vihmasadu ja äike ida suunas. Kohati on sadu tugev. Puhub läänekaare tuul 1-7 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 15-20 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 17-19 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 19-24, Ida-Eestis kuni 27 kraadi.