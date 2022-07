Tõrvas toimub Eesti üks suurimaid valgusfestivale

Tõrva tulede öö on ainulaadne valguskunsti- ja muusikarada, mis lookleb ümber looduskauni Veskijärve, pakkudes kilomeetrisel teekonnal külastajatele imetlemiseks 25 erinevat valgusinstallatsiooni, müstilisi miime ja esinejaid ning soojenduseks hiiglaslikku lõket saarel.

Tõrva Veskijärv lööb hilisõhtul võimsalt lõõmama, kui järvel süüdatakse ligi tuhatkond küünalt. See on õhtu, mis seob ühtseks tervikuks valgusinstallatsioonid, elusa tule, muusika ja tantsu ning sel korral võetakse appi ka vesi. Tulede öö käigus astub üles ka elektroonilise muusika artisti Lauri Lest, kes pakub öös rändajatele minimalistlikke meloodiaid ja atmosfäärilisi helimaastikke.