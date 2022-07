Pühapäeval tuleb kuni 23 kraadi sooja

Öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma jha on udu, hommikul on sajuhooge laialdasemalt. Puhub edela- ja lõunatuul, Lääne-Eestis ka läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 14-17 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt edelatuul 3-8 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Peamiselt on ilm sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 17-19 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla äikest. Puhub enamasti läänekaare tuul 3-10, saartel puhanguti kuni 13 m/s, Põhja-Eestis ka muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.