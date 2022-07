Valga jätkab tööstusalade turundamist

Vallavanem Monika Rogenbaum andis intervjuu, lisaks on plaanis Väike-Laatsi tööstusala paari ettevõtjaga läbi viia intervjuud augustikuus.

Rahandusministeeriumi tellitud Kagu-Eesti tööstusalade uuring 2021 selgitas välja, millised on Kagu-Eesti kõrgeima potentsiaaliga alad, kuhu on mõistlik esimeses järjekorras tööstusalade arendusi planeerida. Uuringus märgiti perspektiivsetena Võrusoo, Väimela, Põlva, Saverna, Väike-Laatsi ja Helme tööstusalasid, mida iseloomustab hea asukoht, sobiv territoorium, võimalus kasutada erineva suurusega krunte ning liituda kommunikatsioonidega, samuti teiste ettevõtete lähedus. Tegemist on Kagu-Eesti ülese koostööprojektiga, kus Valga, Võru ja Põlva arenduskeskused koostöös kohalike omavalitsustega tegutsevad ettevõtluskeskkonna arendamise nimel.