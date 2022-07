Lähipäevil tuleb kuni 23 kraadi sooja

Pühapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 7-11, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vähese pilvisusega ilm. Vastu hommikut Lõuna-Eestis pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama. Puhub idakaare tuul 2-7 m/s, hommikul tuul tugevneb. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval pilves ilm. Sajab vihma ning on äikeseoht. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 5-10, puhanguti 13 m/s. Sooja on Lõuna-Eestis 15-18, Põhja-Eestis 18-22 kraadi.