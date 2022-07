Esimesed augustipäevad tulevad üsna suvised

Keskkonnaagentuuri teatel on esmaspäeva öösel vähese pilvisusega ilm. Vastu hommikut Lõuna-Eestis pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama. Puhub valdalt idakaaretuul 2-7 m/s, hommikul tuul tugevneb. Sooja on 10-16 kraadi. Esmaspäeva päeval tiheneb pilvisus kõikjal ning vihmasadu laieneb üle mandri. On äikeseoht. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 5-10, puhanguti 13 m/s. Sooja on Lõuna-Eestis 15-18, Põhja-Eestis 19-23 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma, hommikuks aga sajuvõimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, hommikul pöördub tuul läände ja edelasse kiirusega 5-11 m/s. Sooja on 12-16 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne- ja edelatuul 5-10, pärastlõunal põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 19-23 kraadi.