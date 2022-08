Ilm võib olla ohtlik

Esmaspäeva hommikul laieneb vihmasadu Lõuna-Eestist põhja-kirde suunas, kohati on äikest. Intensiivset sadu on oodata eelkõige Põlva-, Võru-, Valga-, Viljandi-, Tartu-, Jõgeva- ja Ida-Virumaal. Seejuures on eeldatav sajuhulk 25–60 mm.