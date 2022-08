Kuningriigipäeval selgub setode uus eestkõneleja

Päeva tipphetk on Setomaa ülemsootska ehk kuningas Peko maapealse asemiku valimine. See toimub maailma kõige demokraatlikumal viisil – inimesed seisavad oma valitud kandidaadi ette ritta. Setomaa ülemsootska on setode vaimne juht ja eestkõneleja.