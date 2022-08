Ukraina õpetaja hakkas politseis usaldusisikuks

Esimesed kaks nädalat ei saanud nad Hapotchenko sõnul kuigivõrd aru, kus on ja mida teevad. Samas oli siinne linnakeskkond füüsiliselt sealsele küllaltki sarnane ning see aitas kohaneda. «Märtsi lõpus läksid lapsed juba kooli. Kartsin, et võib-olla nad ei harju ära. Kümme päeva lasin neil kohaneda ja siis ütlesin, et lähme vaatame, kuidas kooliga saab. Et nad ei jääks koju istuma.»