Ilm läheb lähipäevil jahedamaks

Laupäeva öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Saartelt levib vihmasadu läänerannikule ja liigub hommikul edasi sisemaa suunas, ühtlasi võib olla äikest. Puhub lõuna- ja kagutuul 3–9, rannikul puhanguti 13 m/s, pärast keskööd pöördub saartel tuul edelasse. Sooja on 16–21 kraadi. Päeval on saartel ja läänerannikul pilvi vähe ja ilm on sajuta. Mandri sisealadel on hommikupoolikul muutliku pilvisuse ja vihmahoogudega ilm, püsib äikeseoht. Pärastlõunal taandub sadu Kesk- ja Ida-Eesti kohale ning õhtul Peipsi taha ning selle järel taevas selgineb. Tuul pöördub järk-järgult kõikjal edelasse ja läände, puhudes 5–10, puhanguid kuni 15 m/s. Sooja on 18–23, Eesti idaosas ennelõunal kuni 26 kraadi.

Pühapäeva öösel on mandril laialdaselt selge ja sajuta ilm. Saartel on kohati pilverünki, millest lühiajaline hoog vihma võib tulla. Puhub läänekaare tuul 5–10, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s, pärast keskööd tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 8–13, tuulele avatud rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnes kohas sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänetuul 5–10, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 19–22 kraadi.