Kodukohvikuid jagub nii linna kui maale

Kui mõnel varasemal korral on nappinud mõne pere kodus avatud ühepäevakohvikuid, siis tänavu on neid päris palju. Aga oma kohviku avavad traditsiooniliselt ka Valga haigla ja Valgamaa kutseõppekeskus. Eelmisel aastal suurt publikumenu nautinud Valga muusikakooli kohvik Meloodia pakub nelja tunni jooksul tavalise söögi-joogi kõrvale ka vaimutoitu: esinevad kooli õpetajad ja sõbrad. Samal õhtul on aga kohvik avatud Alen Veziko kontserdi külastajatele.