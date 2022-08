Laupäeval tuleb kuni 26 kraadi sooja

Öösel on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus tiheneb ning hakkab sadama vihma, hommikul levib vihmasadu mandri lääneossa, võib olla äikest. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s, pärast keskööd pöördub saartel läände ja edelasse. Sooja on 17-22 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja kagutuul 3-8 m/s, hommikul tugevneb veidi. Laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on enamasti hea. Sooja on 19-21 kraadi.

Päeval on Lääne-Eesti saartel pilvi vähe ja ilm püsib sajuta. Mandril on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm, on äikest, sadu on mitmel pool tugev. Pärastlõunal taandub sadu Kesk- ja Ida-Eesti kohalt õhtuks Peipsi taha ja selle järel taevas selgineb. Tuul pöördub järk-järgult kõikjal edelasse ja läände 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 18-23, Eesti idaosas ennelõunal kuni 26 kraadi,