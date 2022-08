Valga sai uued turismikaardid.

Tähelepanelik liikleja ja vallakodanik on märganud, et Valga vallas on paigaldatud Paju mälestusmärgi juures parklasse ja Lüllemäe kaupluse juurde uued turismi välikaardid. Üks kaart on veel paigaldamisel Võru suunast linna sissesõidutee äärde.