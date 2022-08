Pühapäeval peetakse 88. korda Restu spordipäeva

Sangaste Spordiklubi esindajate Mati Raudsepa ja Rando Undruse hinnangul on tegemist vahva, perekeskse ja igaühele võimetekohase spordiüritusega, kus kõik toetavad kõiki sõltumata soost, vanusest, pikkusest või kaalust. Spordipäeva on võistlustules nii juuniorid kui seeniorid vanuses 3-80 eluaastat ning see kokkuhoidev ja põlvkondade ülene spordipere muudabki Restu spordipäeva eriliseks.