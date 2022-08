Mullu Tõrva gümnaasiumihoone küljes uksed avanud veemõnula teine korrus jäi toona edasise rahastuse ootuses välja ehitamata. Kui tookord oli juttu hosteli tüüpi õpilaskodust, siis sellest kasvas välja hotelli nõuetele vastav majutus. Eelmisel nädalal valminud 11 toas on ruumi 26 inimesele. Kaheksa tuba on kahe kohaga standardtoad, kaks on kolmekohalised ning üks, Deluxe tuba on mõeldud neljale inimesele. «Lähtusime nimede panekul toa suurusest. Deluxe tähendab, et sellel on kaks akent, see on ruumikam,» selgitas veemõnula juhataja Sandra Kõressaar.