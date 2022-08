Hingetõmbepausi teinud suurlaat tuleb taas

Viimased kaks aastat on Hauka laat koroonapandeemia tõttu ära jäänud ning selle aja jooksul on Antsla kesklinn oluliselt muutunud. Küll aga pole muutunud see, et lisaks kauplemisele on laadal esinduslik meelelahutusprogramm. Juba täna on kavas Jäääre akustiline kontsert. Teoks saab ka laada ametlik avamine peoga laululaval, kus astuvad üles Stefan, Kurjad Plaanid, Hellad Velled, Hunt, Recovery ja DJ Marko Vuks.