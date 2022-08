Hauka romuralli korraldaja Janek Paeglis rääkis, et võistluse püsti panemise traditsioon algas 1990. aastate teisel poolel. «Järjepidevalt on toimunud alates 1998. aastast kuni nüüd koroona-aastate alguseni, kaks aastat on olnud pausi.»