Tele2 võimaldab nüüd ka Valgas Mobiil-ID vormistamist

Lõuna-Eesti Postimehega jagas hiljuti muret valgalanna, kelle tuttav soovis Valga Tele2 esinduses Mobiil-IDd vormistada, ent seal selgus, et piirilinna esinduses sellist võimalust pole.

Tele2 erakliendi lisaväärtusteenuste valdkonnajuht Linda Luise Paluteder lausus, et nüüd saab ka Tele2 Valga esinduses mobiil-ID lepingut vormistada.

«Sel kuul saab lepingut vormistada 18. augustil, 23. augustil ja 31. augustil, kõigil loetletud kuupäevadel ajavahemikus 10–15. Kuna tegemist on kõrge riskiga teenuse ja isikutuvastusmeetodiga, peab mobiil-ID lepingu sõlmimiseks kliendi dokumenti ning isikut kontrollima kaks müügispetsialisti. Selleks, et Valgas oleks võimalik kohapeal mobiil-ID lepingut sõlmida, on nimetatud kuupäevadel meie esinduses kohal kaks müügispetsialisti, kes isikutuvastustega tegelevad. Ajad, millal saab septembris Valga esinduses mobiil-ID lepingut sõlmida, selguvad augusti lõpus vastavalt töögraafikutele,» täpsustas Paluteder.