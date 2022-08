Lähipäevad pakuvad kuni 33 kraadi sooja

Neljapäeva öö hakul on kohati pilvi, millest võib hoovihma sadada ja äikest olla. Pärast keskööd on enamasti selge ja sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 14-19, rannikul kuni 21 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võib äikest olla. Kagu-Eesti on enamasti kuiv ja päikeseline. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 28-32, meremõjuga rannikul kuni 23 kraadi.