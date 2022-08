Värska talumuuseum ootab huvilisi linnupäevale

"Selleks, et vanemad saaksid rahulikult teadmisi koguda ja loenguid nautida, seame talumuuseumi õuel sisse lasteala, kus nendega tegeletakse ja mängitakse. Samuti saab teha erinevaid linnuteemalisi meisterdusi. Meie soov on pakkuda peredele vahva päev värskes õhus koos uute teadmistega. Ajad on keerulised ja ei või iial teada, millal teadmised linnupidamisest võivad marjaks ära kuluda," selgitas Setomaa muuseumid direktor Merily Marienhagen.