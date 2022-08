Maailma suusatipud rullitavad Otepääl

Võistluste peakorraldaja Kristjan Külma sõnul on ettevalmistused kulgenud sujuvalt. «Sel aastal on osalejaid rohkem kui varem ning ootame kõiki raja äärde kaasa elama. Kahju vaid, et olude sunnil ei toimu sel aastal ühte sõitu Tartu linnas. Aga teeme tööd sellel rindel, et järgmisel hooajal Tartus tagasi olla.»

Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk kinnitas samuti, et võistluse korraldamine on sujunud plaanipäraselt. «Rõõm on tõdeda, et juba kolmandat aastat koguneb Eestisse kõrgetasemeline rullsuusaseltskond ning lisaks tavapärastele rullsuusariikidele on oodata osalejaid ka Hiinast ja Taiwanist. Eesmärk on tuua Eestisse võistlema maailma parimad rullsuusatajad ning tutvustada ka Eestit kui atraktiivset sihtkohta,» ütles Nurk.