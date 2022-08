Militaarfestivali saluut jääb ootama Ukraina sõja lõppu

Tänasest laupäevani kestev Milfest saab teoks 14. korda. Seda korraldava SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon ehk sõjamuuseumi juht Meelis Kivi lausus, et neilt on palju küsitud, kuhu on jäänud Valga traditsiooniline ajalookonverents. Sestap on see ühe tänavuse eripärana taas kavas. «Kui võtsime päevakorda, et teeme selle metsavendluse teemalise, ei tulnud mul kohe pähegi, et sel aastal täitub Eesti Endiste Metsavendade Liidul, kes on meie väga hea koostööpartner, 30 aastat. 20. aastapäeva peeti ka Valgas ja konverentsiga.»