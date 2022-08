Lõuna-Eesti Postimees muudab ilmumispäevi

Eelkõige on muudatus tingitud asjaolust, et alates augustist lõppes esmaspäeviti paberlehtede müük müügipunktides, seega esmaspäeviti ilmuvad ajalehed ei jõua enam müügile. Tellijad said küll lehte õigetel päevadel edasi, kuid kuna esmaspäevase lehe müük kadus täielikult ära, otsustasime ilmumispäevi nihutada.