Trad.Attack! annab oma suurima kontserdi

«Karjaselaul «Ella» on üks tuntumaid rahvalaule, mida me kõik Viljandi kultuuriakadeemias õppides vähemalt korra laulma pidime,» meenutas bändi trummar Tõnu Tubli. «Tore, et pärast kümmet aastat see jätkuvalt meie selgroos meeles oli.»