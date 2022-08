Lähipäevil sajab mitmel pool hoovihma

Ööl vastu pühapäeva on selge kuiv ilm. Keskööst alates lisandub pilvi. Saartel sajab hoovihma, võib olla äikest, mandril on üksikuid sajuhooge. Puhub kagutuul 3-9, puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 16-21 kraadi. Pühapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Saartel ja läänerannikul sajab hoovihma, on äikeseoht, õhtu poole on ka sisemaal kohati sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 22-28 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva pilvisus tiheneb. Vihmasadu liigub Lääne-Eestist ida poole, on äikeseoht. Saartel vastu hommikut pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub lõunakaare tuul 3-8, idapoolsetes maakondades kagutuul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 16-21 kraadi.

Esmaspäeva päeval on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib olla üksikuid vihmahooge. Kesk- ja Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, on äikest. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-7 m/s, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 19-24, Kagu-Eestis kuni 27 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 12-17 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub idakaare tuul 2-7 m/s, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 19-24, Kagu-Eestis kuni 28 kraadi.