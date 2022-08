Tõrvas avatakse reedel Vanamõisa elamupiirkonna detailplaneering

Koduprogrammi raames on peredel võimalik soetada atraktiivses asukohas soodushinnaga kinnistu, millele oma maja ehitamiseks on võimalik kasutada Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt pakutavat kaaslaenu. Krundi hind kujuneb soodsamaks peredele, kelle leibkonnas kasvab mitu last. Tõrva valla käivitatav noorepere koduprogramm on märgiline regionaalarengu projekt, mis loob võimaluse teha noortele peredele majanduslikult kättesaadavaks kvaliteetne elukeskkond väljaspool suurlinna.